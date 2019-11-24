أخبار مصر | "الأرصاد": حالة طقس معتدل طوال الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد": حالة طقس معتدل طوال الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم «بوابة الخليج 365» لقرؤها توقعات حالة الطقس خلال الايام المقبلة، والتى النت هيئة الارصاد الجوية عنها من خلال التنبؤات بحالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة.

وقال مدير عام التحاليل بهية الارصاد الجوية، محمود عبد المنعم، في تصريح خاص لـ«بوابة الخليج 365»، إن حالة الطقس تشهد خلال الايام القليلة المقبلة حالة من الطقس المعتدل مصاحبة لبعض الاضطرابات الجوية حيث يشهد غدًا الاثنين، حالة من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنه على كافة الأنحاء نهارا مذل للبرودة في اول الليل بارد في أخره وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والاتربة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا متكاثرة غريا قد يصاحبها سقوط الأمطار تنهاية الفترة.

وأضاف، عبد المنعم، إنه من المتوقع ان يكون طقس الثلاثاء المقبل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد في أول الليل شديد البرودة اغره، بصاحب ذالك نشاط للرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة كما تنط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك هذا ونظير لسحب المنخفضة والمتوسطة شمالا بصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح، عبد المنعم انه من المحتمل ان تبدأ التغيرات الجوية من الاسبوع المقبل فى حالة من الطقس البار على كافة انحاء البلاد.

وجاءت توقعات حالة الطقس اليوم الاحد، على السواحل الشمالية الغربية،والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، والوجهة البحري والقاهرة،وجنوب سيناء والغردقة،وشمال الصعيد،وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا كما نقل الرؤيه في لشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد في شمال المديد كما نظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثرية علي اقصي الغرب كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس ما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية.

كما كانت درجات الحرارة على جمي محافظات ومدن مصر:

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 26

بلطيم 14 25

مطروح 11 26

السلوم 12 26

سيوة 11 27

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 09 23

رفح 09 23

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رأس سدر 14 25

نخل 03 21

نويبع 18 24

طابا 15 22

كاترين 05 21

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 27

الفيوم 12 25

بني سويف 11 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 27

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 15 27

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26