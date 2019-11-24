أخبار مصر | أشرف زكي: مشروع روضة السيدة يعكس الشكل الحضاري لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف زكي: مشروع روضة السيدة يعكس الشكل الحضاري لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مشروع روضة السيدة يعكس الشكل الحضاري لمصر، مشيرا إلى أنها ثورة في البنية المعمارية وتطوير العشوائيات، موضحا أنه سيتم مشاركة أكاديمية الفنون في العمل الخاص بالروضة، ولن يبخل عليهم.

وأشار "زكي" إلى أنه قام بتقديم ورقة منذ فترة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، قائلا نجاحاتك العظيمة ستكون مشكلة للقادم.

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جاء ذلك خلال حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعيا، وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة "تل العقارب سابقا"، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى.

تبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7.5 فدان ويبلغ عدد سكانها،3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل إجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الاطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الاسرةويتضمن المشروع مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة بالإضافة الى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.