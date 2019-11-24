أخبار مصر | زاهي حواس يكشف كواليس أضخم اكتشاف أثري وتفاصيل جولة توت عنخ آمون العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يكشف كواليس أضخم اكتشاف أثري وتفاصيل جولة توت عنخ آمون العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال حوار مع صحيفة "ديلي اكسبرس البريطانية،

"لا أؤمن بالحياة بعد الموت، ولكن ذلك الإيمان هو الذي مكن المصريين القدماء من بناء مصر" بهذه الكلمات وصف عالم الآثار المصري، زاهي حواس، الدافع الذي مكن المصريين القدماء من بناء أشياء لا تزال تبهر العالم وتحيره، رغم مرور آلاف السنين،ليكشف عن كواليس أكبر اكتشاف تم في مصر على مدار التاريخ، ورحلته العالمية مع توت عنخ آمون حوال العالم.



الشهر الماضي، أعلنت وزارة الأثار، اكتشاف 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، لرجال وأطفال ونساء، في حالة جيدة من الحفظ، بوادي الملوك وعرفت بـ" خبيئة العساسيف"، لتكون أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم اكتشافها كاملة منذ نهاية القرن الـ١٩، و.أكبر اكتشاف في تاريخ مصر.



كواليس أكبر اكتشاف

"حواس" أوضح أن التوابيت كانت مختومة ومكدسة فوق بعضها في صفين على بعد 3 آميال من الرمال، موضحا أن الاكتشاف يضم توابيت، عليها كتبات معقدة ومزينة بنقوش للملك أمنتحتب الثالث الذي تم عبادته بعد موته، وعبارات من كتاب للموتى، مشيرا إلى أن التوابيت تضم أشخاص من العائلة المالكة والكهنة يعودون للاسرة الـ22 والقرن العاشر قبل الميلاد، وأوضح أن الاكتشاف هو الأكبر في مصر منذ أكثر من قرن، وذكر أن الاكتشاف هو الأول من نوعه.

معرض ساتشي بباريس

وبين "حواس" أنه تم نقل أكثر من 150 قطة أثرية من مصر إلى معرض ساتشي، بفرنسا والذي تم إغلاقه من أجل تجديدات، وبات منذ افتتاحه في باريس، المعرض الأكثر استهدافا من قبل الزوار، فاستقبل منذ افتتتاحه أكثر من 1.4 مليون شخص، في 3 مايو المقبل، موضحا أنه لأول مرة يتم نقل 60 قطعة أثرية خارج مصر قبل أن يتم نقلها للمتحف الكبير أولا.

جولة عالمية لتوت عنخ آمون

وأكد "حواس" أنه من المتمع أن تقوم بجولة عالمية مع مقتنيات توت عنخ آمون، موضحا أنها مسئولية كبرى فهي تضم 150 قطعة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية القائمة على الأمر تعمل وفق خطة من أجل نقل وتعبئة القطع وتركيبها وفكها بحرص شديد من أجل الحفاظ عليها، كما أن هناك فريق مدرب جيدا للقيام بتلك المهمة، وذكر أن احدي القطع المملوكة لتوت عنخ آمون، أعجبت إحدى علماء الآثار الانجليز وطلب نقشها على قبره، وهي عبارة عن كأس مصنوع من المرمر ومكتوب عليها نقوش دينية.

وأضاف أن القطع الـ150 تم وضعهم مع الملك الشاب لمساعدته على الحرب والقتال بعد النهوض من موته.

