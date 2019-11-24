أخبار مصر | غادة والي تستقبل وزيرة التنمية المحلية بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تستقبل وزيرة التنمية المحلية بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس الشئون الاجتماعية العرب والسيدة بسمة موسى إسحاقات وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية برفقة السفير علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء التحضيرات الخاصة بالدورة القادمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بالمملكة الأردنية الهاشمية.

Advertisements

واستعرضت "والي" خلال اللقاء أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في دورة الانعقاد القادمة بوصفها رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

كا تم التشاور بخصوص تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي بمصر ووزارة التنمية الاجتماعية بالأردن بشأن تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في البلدين وخصوصا في مجالات الحماية الأجتماعية والقضاء على الفقر ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية التهنئة لغادة والي على توليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة.