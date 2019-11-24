أخبار مصر | 5 أشياء فاتتك وأنت نائم.. تعرف عليها

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في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الخليج 365 الإلكترونية لقرائها، تقدم مختصر لأهم الأحداث التي وقعت مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ونستعرضها فيما يلي:-



- لا صحة لتعرض لاجئات أفريقيات بمصر للاعتداءات الجنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة رويترز، تحت عنوان (لاجئات أفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن)، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"

وأشار المصدر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات التي أدعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها.



وذكر المصدر المسؤول أن (رويترز) نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبد القادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع وكالة (رويترز) أو علمها بوجود حالات اعتداء. وذكر المصدر المسؤول أن (رويترز) نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبد القادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع وكالة (رويترز) أو علمها بوجود حالات اعتداء. وأوضح المصدر أنه بمراجعة نائب الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين أفادت بسابقة تواصل (رويترز) مع المفوضية خلال شهر سبتمبر الماضي للاستعلام عن أعداد وجنسيات اللاجئات اللاتي تعرضن لوقائع تحرش بالبلاد، وتم إبلاغ الوكالة بعدم وجود إحصائية بذلك لدى المفوضية، مشيرة إلى أن بعض اللاجئات تقدمن بشكاوى عن تعرضهن للتحرش من أقارب ومعارف يقيمون معهن بالمنازل وتم تصنيفها "اعتداءات جنسية منزلية". - رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة الشائعات التي تتردد عن تعرض مصر لأعاصير خلال الفترة المقبلة. وأوضح "صابر"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر لن تتعرض لأي أعاصير من قبل وذلك؛ لأن الأعاصير لا تحدث إلا فى المحيطات بينما مصر واقعة بين بحرين مغلقين والبحر المغلق لا يحدث به أى أعاصير

وتحدث القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن الإعصار "ميديكين"، موضحا أنه مجرد منخفض عادى كانت قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عنه قبل حدوثه بأسبوع لتخرج وكالة ناسا بعدها بعده أيام لتؤكد ولكن بشكل غير صحيح نسبيا، فقد أعلنت عن وصول إعصار إلى مصر من قبرص والأرصاد أعلنت أنه مجرد منخفض عادى وذلك لسببين أن سرعة الأعاصير عالية جدا ولو كان إعصار لقضى على الأخضر واليابس بمصر "لقدر الله"، والسبب الثانى البحار المغلقة لا يحدث بها أى أعاصير. -العراق.. المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية ويعتصمون أمام حقل نفطي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن عدد من المتظاهرين العراقيين، قطعوا طرقا وجسورا في جنوبي العراق، في وقت نصب آخرون خيمة اعتصام أمام حقل نفطي استعدادا لغلقه.



وقد أطلق ناشطون عراقيون، اليوم الأحد دعوات وتنسيقيات منظمة للمظاهرات من أجل الإضراب العام، والخروج في مظاهرة "مليونية".



وسيطر المتظاهرون على محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إثر ليلة شهدت مواجهات عنيفة، قتل خلالها متظاهر وأصيب 20 آخرون بالرصاص، وتوقفت الحركة عند ثلاثة جسور رئيسية.



وبحسب القناة، قطع محتجون الطرق المؤدية من الزبير إلى منطقة البرجسية ومصفاة البصرة النفطية، بالإضافة إلى تقاطع الشعيبة في المدينة. وبحسب القناة، قطع محتجون الطرق المؤدية من الزبير إلى منطقة البرجسية ومصفاة البصرة النفطية، بالإضافة إلى تقاطع الشعيبة في المدينة. - الصين تهاجم الولايات المتحدة في اجتماع قمة الـ 20

نقلت وكالة "رويترز" عن كبير الدبلوماسيين في الحكومة الصينية هجومه اللاذع في اجتماع لمجموعة العشرين في اليابان قائلا إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم وأن ساستها يتجولون في أنحاء العالم لتشويه سمعة للصين. Advertisements



تضاءلت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في خضم حرب تجارية مريرة - يحاولون حلها – ومزاعم حول حقوق الإنسان، ودعم هونج كونج والولايات المتحدة لتايوان التي تطالب بها الصين.



ولم يوقف عضو مجلس الدولة الصيني وانج يي انتقاداته للولايات المتحدة مع لقاء وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية.



ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله " الولايات المتحدة منخرطة على نطاق واسع في الأحادية والحمائية، وتضر بالنظام التجاري المتعدد الأطراف. لقد أصبحت بالفعل أكبر عامل مزعزع للاستقرار في العالم".



وأضاف أن الولايات المتحدة، لأغراض سياسية، استخدمت آلة الدولة لقمع الشركات الصينية المشروعة ووجهت اتهامات ضدهم بلا أساس، وهذا عمل من أعمال البلطجة. وتابع قائلا "قام بعض السياسيين الأمريكيين بتشويه الصين في كل مكان في العالم، لكنهم لم يقدموا أي دليل".



كما ذكر أن الولايات المتحدة استخدمت أيضًا قانونها الداخلي "للتدخل بشكل فظ" في الشؤون الداخلية للصين، في محاولة لإلحاق الضرر بمبدأ "دولة واحدة ونظامين" واستقرار هونغ كونغ وازدهارها. كما ذكر أن الولايات المتحدة استخدمت أيضًا قانونها الداخلي "للتدخل بشكل فظ" في الشؤون الداخلية للصين، في محاولة لإلحاق الضرر بمبدأ "دولة واحدة ونظامين" واستقرار هونغ كونغ وازدهارها. -الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مساء السبت، إنه اعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، للاشتباه بمشاركتهم بنشاطات شعبية.



وأضاف البيان أنه "تم تحويلهم للتحقيق لدى قوات الأمن"، فيما لم يحدد المدن التي تمت فيها هذه الاعتقالات.



وبحسب إحصائيات رسمية فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 5000 أسير فلسطيني في سجونه.



ومن ناحية أخرى قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلا لعائلة أبو شمسية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة طفل عمره عام ونصف بحجر في رأسه، ونقل إلى المستشفى.



وأوضح أنه في حادثة أخرى اعتدى "مستوطنون على طاقم إسعاف تابع للجمعية خلال تقديمه الإسعاف الأولية لأحد المواطنين في البلدة القديمة بالخليل".

