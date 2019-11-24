أخبار مصر | فريق أطفال بلامأوى ينقذ سيدة بالشارع وينقلها لدار رعاية بالقاهرة

وتوجه الفريق لمنطقة البلاغ، وتبين للفريق أن الحالة تدعى "ح. أ" تبلغ من العمر 41 عاما والحالة تحتاج للصحة النفسية بناء على تشخيص الإخصائي النفسي بالوحدة، والذي قال إن الحالة تعاني من اضطرابات نفسية حادة ووسواس قهري وليس لديها إدراك بالزمان والمكان والأشخاص، وتم نقل السيدة إلى الوحدة المتنقلة وتم عمل أنشطة معها وطمأنتها.

ونجح الفريق في نقلها وإيداعها جمعية "زوسر"، وقاموا بالتعامل مع الحالة وعمل نظافة شخصية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي