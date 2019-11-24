شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. انطلاق حملة «احميها من الختان» بمحافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «احميها من الختان» يطلق غدا الإثنين فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا هذا العام حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

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حيث اختار المجلس المجلس برئاسة د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة هذا العام تسليط الضوء على موضوع مناهضة ختان الإناث من خلال فعاليات وانشطة ثقافية وتوعوية على مدار الـ16 يوما بهدف رفع الوعى المجتمعي بهذه القضية من خلال الرسائل الخاصة بالحملة، وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول ختان الإناث، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

وصرحت الدكتوره رشا مهدى، مقرر فرع المجلس بالمنيا، بأن الفاعليات ستبدأ في المنيا غدا الإثنين بحملة طرق أبواب بقرى شم البحرية وشم القبلية وشارونة جزيرة شارونة وكوم الحاصل وتستمر لمدة 3 أيام متزامنة مع فاعليات 7 محافظات أخرى هي بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى تنظيم ندوات للتعريف بأنشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة وتقديم عروض فنية من خلال المسرح التفاعلى، وسيتم أيضاً تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات حول «مناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث».

جدير بالذكر أن حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.