شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم جديدة على تذاكر القطارات والسينما أول ديسمبر لصالح «التضامن» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم، قرار وزيرة التضامن غادة والي بفرض رسوم إضافية بدءًا من أول ديسمبر على كلٍّ من:

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- عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى.

- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الأولى والثانية.

- عن كل رسالة برقية أو تليفون «ترنك».

- عن كل رسالة بريدية.

وللاطلاع على نص القرار: