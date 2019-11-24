شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم جديدة على تذاكر القطارات والسينما أول ديسمبر لصالح «التضامن» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم، قرار وزيرة التضامن غادة والي بفرض رسوم إضافية بدءًا من أول ديسمبر على كلٍّ من:
- عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى.
- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الأولى والثانية.
- عن كل رسالة برقية أو تليفون «ترنك».
- عن كل رسالة بريدية.
وللاطلاع على نص القرار:
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