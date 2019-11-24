شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «ابدأ بنفسك» لترشيد الاستهلاك بمحافظة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم مؤتمر جماهيرى عن ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وكذا لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين، بنادي القوصية الرياضي، ويأتى هذا المؤتمر ضمن مبادرة أبدأ بنفسك بالتعاون مع منطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوي بالأزهر بأسيوط.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتى تفعيلا لبروتوكول التعاون مع مؤسسة الازهر والإستعانة بالوعاظ كسفراء للمياه من خلال منابرهم .

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وأضاف: تناول المؤتمر أهمية الحفاظ على المياه والحثّ على ترشيد استهلاك الماء، والنهي عن إهداره أو الإسراف فيه، وأن الشرائع السماوية عظَّمت من قدر الماء، كما جاء في كافة الكتب والرسائل السماوية، وأن الواجب الإنسانى يحتم علينا ضرورة الاستفادة من الماء بالشكل الذي يحقق مصلحة الجميع، وعدم تلويث مياه النيل أو إهدارها، حتى تصل المياه نقيَّة غير منقوصة إلى الناس، وأن هناك الكثير من الدول التي تعاني من ندرة الموارد المائية لكن الله قد حبا مصر بنهر النيل ليكون شريان الحياة بها، وكذلك استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من قبل فريق متخصص وحلها على الفور.

وجاء من ضمن توصيات المؤتمر استعجال الانتهاء من مركز خدمة عملاء لمركز صدفا، وتكرار المؤتمر وكذلك تفعيل اكثر لمحاضر رش المياه بالشوارع.

واختتمت الندوة بكلمة الدكتور خلف عمار – مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد والذى اشار من خلالها إلى أن البداية من أنفسنا، موجها الدعوة إلى جميع الحضور تحت شعار «ابدأ بنفسك» فما نحن إلا مجموعة من الأفراد إذا بدأ الفرد في التغيير سيتغير المجتمع بأكمله من أجل الحفاظ على العنصر الأثمن على وجه الأرض «المياه» باعتبارها عصب الحياة.

وأشار إلى أن مبادرة «ابدأ بنفسك» ستتكرر بجميع مراكز المحافظة لنشر ثقافة الترشيد والارتقاء بها لدى كل فرد باعتباره اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.