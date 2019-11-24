شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس عيد ميلاده بدير القديس سابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم، ومطران طنطا، إن البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، يحتفل للعام الخامس عشر (مدة ترأسه للكرسي الإسكندري المقدس) بعيد ميلاده وذلك في احتفالية يتم تنظيمها خصيصا لهذا الأمر الاثنين المقبل.

وأضاف أنه بهذه المناسبة سوف يترأس البابا صلاة القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي المقدس بمشاركة الآباء.

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وأشار إلى أن البابا ثيودورس الثاني سيحتفل يوم 29 نوفمبر الجارى أيضاً مع البطريرك المسكوني برثلماوس في مقر البطريركية المسكونية بالفنار بعيد القديس إندراوس مؤسس الكرسي القسطنطيني حيث يترأس صلاة غروب العيد كما يشارك في اليوم التالي البطريركان في القداس الإلهي البطريركي الرسمي.

وأشار إلى أن دير القديس سابا يوجد به شماسان من إفريقيا وثلاثة كهنة وثمانية طلبة أفارقة في مدرسة القديس أثناسيوس لإعداد الكهنة التي مقرها في الدير مشيرا إلى أن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، كان قد افتتح دير القديس سابا في الإسكندرية، الذي كان مقرا للبطريركية قبل انتقالها إلى منطقة المنشية الصغرى في ديسمبر الماضى بعد إعادة تجديده بالكامل بسبب الأضرار التي أصابته بسبب الظروف الجوية السيئة في مدينة الإسكندرية.

يذكر أن الدير يضم أكبر جرس يزن حوالى 3 أطنان يرجع تاريخ صناعته إلى 25 يونيو 1838، وعمره 181 عاما وصنعه الجنرال الروسي الكمدار ميخائيل سيمنا في عهد إمبراطور روسيا نيقولا الأول، والذي أهداه إلى مصر في عهد محمد على باشا لوضعه في كنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وهو عبارة عن ناقوس مخروطي الشكل كبير الحجم من النحاس القوي ارتفاعه متران وقمته من أعلى على شكل تاج ويزخرف الجرس وحدات زخرفية دائرية تفصل بينها خطوط بارزة والنقوش الزخرفية تمثل أشكالا للنباتات وأخرى هندسية بجانب نقش تخيلي لأحد الملائكة، بالإضافة إلى كتابات بارزة باللغة الروسية تشير إلى صاحب الإهداء وتاريخ الصناعة.