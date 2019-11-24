شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. وسقوط أمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كل الأنحاء نهاراً مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.
وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16- 30»، إسكندرية «16- 29»، قنا «14- 29»، الأقصر «15- 31»، أسوان «16- 31» .
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