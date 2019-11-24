شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 8 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية في «تحرك قطار شبين القناطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وذلك في واقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠، الإثنين، ٢٨ أكتوبر الماضي، من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عزت أبوزيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، أنه في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.

حيث قام الأول- قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون- بترك مقصورة القيادة بالقطار رقم ٤١٥ دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج إذ إنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته لرحلته التالية قيام قائد القطار بربط القطار ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية، ومما مكن مجهولاً من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

والثاني- ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر- قعد عن تسلم طاقم قيادة القطار ٤١٥ من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته، وسمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم ٤٢٠ بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، كما قعد عن التأشير بالسجلات بعدم حضور السائق المعين على الرحلة التالية قبل موعدها بوقت كاف بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، كما أهمل في المحافظة على دفتر قيد الوابورات عهدته مما مكن مجهولاً من التلاعب في توقيت تكليف قائد الرحلة التالية وتعديل الدقائق المثبتة قرين ساعة التكليف.

وتقاعس الثالث- مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر- عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة.

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أما المتهم الرابع- مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر- فقد أثبتت التحقيقات أنه قعد عن غلق التحويلة المؤدية للخط الطوالي من رصيف المرج بعد دخول القطار ٤١٥ على سكة التصادم مما أدى لدخول القطار ذاته في رحلة العودة برقم ٤٢٠ على الخط الطوالي حال تحركه فجأة دون إعداد الطريق له.

كما أهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٢٦، وغادر مقر البرج كلية من الساعة ١٥:١٠ وحتى الساعة ١٥:٢٧ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم ٤٢٠ الساعة ١٥:١٢ دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر، كما قعد عن إبلاغ رئاسته بواقعة تحرك القطار محل التحقيق دون سائق يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩.

وقام الخامس- ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر- بمتابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩ من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٣٦ حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة ١٥:١٥ دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.

وقعد كل من المتهمين السادس والسابع والثامن- ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر/ قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر/ عامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطر، عن إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠ من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩ دون سائق.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وكذا إخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات خصوصًا في مواجهة أماكن وقوف الجرارات وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد.

وأمر بإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شؤونها حيال عدم قيام مسؤولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر باتخاذ أي إجراء حيال الواقعة محل التحقيق وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.