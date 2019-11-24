شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: التجديد مظهر لصحة الدين وليس بدعة مستحدثة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التجديد مظهر لصحة الدين وعلامة على حياته، فهو لم ينقطع إلا في فترات الضعف الحضاري والموات الفكري الذي أصاب الأمة في عصور انحطاطها.

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وأضافت دار الإفتاء، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن التجديد هو مَعْلَم أصيل من معالم الدين حث عليه النبي الكريم، إذ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» رواه أبوداود. وهذا ما عليه عمل الأئمة المجتهدين من لدن الصحابة والتابعين إلى يوم الدين.

وأوضحت الدار أن التجديد ليس بدعة مستحدثة بل هو تواصل بين الماضي والحاضر، وتكامل بين المعاصرة والتراث. لقد كان السلف الصالح على بصيرة بضرورة التجديد فيما لا يمس أصل الدين، وكان لهم نموذج معرفي ينطلق من الثابت ويراعي المتغير بَنَوْا به نهضة إسلامية شاملة ودفعوا عجلة العمران البشري إلى الأمام.