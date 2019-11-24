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كوكب الزهرة يقترن بالمشترى اليوم فى منظر خلاب يشاهد بالعين المجردة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الأحد، 24 نوفمبر الجارى،  وقوع كوكبي الزهرة " رمز الحب" والمشترى "ملك الكواكب" بالقرب من بعضهما ظاهريا فى قبة السماء بحالة اقتران حيث يفصل بينهما 1.4 درجة فى منظر خلاب مشاهد بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربى وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يجب معرفة أن الزهرة والمشتري ليسا قريبين من بعضها فى الفضاء، ولكنهما يظهران كذلك لأنهما يقعان سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا على الأرض، فالمشتري يبعد حوالى سبع مرات ونصف من كوكبنا مقارنة بالزهرة.

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وأوضح التقرير، أن الاقتران يعتبر بين الزهرة والمشتري واحد من أجمل المنظار السماوية، نظرا لأن هذين الكوكبين فى غاية السطوع واللمعان، ويمكن بسهولة التفريق بينهما حيث سيقع الزهرة إلى يسار المشتري بالنسبة للراصد وسيلاحظ أن الزهرة أكثر سطوعا من المشترى.

 

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