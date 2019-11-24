كوكب الزهرة يقترن بالمشترى اليوم فى منظر خلاب يشاهد بالعين المجردة

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وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يجب معرفة أن الزهرة والمشتري ليسا قريبين من بعضها فى الفضاء، ولكنهما يظهران كذلك لأنهما يقعان سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا على الأرض، فالمشتري يبعد حوالى سبع مرات ونصف من كوكبنا مقارنة بالزهرة.
وأوضح التقرير، أن الاقتران يعتبر بين الزهرة والمشتري واحد من أجمل المنظار السماوية، نظرا لأن هذين الكوكبين فى غاية السطوع واللمعان، ويمكن بسهولة التفريق بينهما حيث سيقع الزهرة إلى يسار المشتري بالنسبة للراصد وسيلاحظ أن الزهرة أكثر سطوعا من المشترى.
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