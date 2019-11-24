شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان تبرز اكتشاف سقارة النادر: يعكس اهتمام قدماء المصريين بالحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية إعلان السلطات المصرية عن اكتشاف نادر للقطط الكبيرة المحنطة والكوبرا والتماسيح فى منطقة آثار سقارة.

وقالت، إن علماء المصريات يشعرون بسعادة غامرة بهذا الكشف، الذى يضم عشرات القطط المحنطة، و75 تمثالا خشبيا وتماثيل لقطط من البرونز، وطيور محنطة، وخنفساء ضخمة محنطة من ثلاثة إلى أربعة أضعاف الحجم الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين المصريين يأملون أن يساعد هذا الإعلان في تعزيز صورة البلاد في الخارج، ويشجع المزيد من السياح على العودة. وقال خالد العناني ، وزير الآثار المصري: "إنه عرض رائع لمصر".

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ومن بين خمسة قطط برية كبيرة محنطة، تم التعرف على اثنين من أشبال الأسد. سيتم تحليل الثلاثة المتبقية لتحديد أنواعها.

تم العثور على القطط الكبيرة المحنطة بالقرب من بقايا أسد محنط بالغ تم اكتشافه تحت مقبرة سقارة في عام 2004 ، وهي توفر المزيد من المعلومات حول استخدام المصريين القدماء للحيوانات في العبادة.