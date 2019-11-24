شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غداً ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مايل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخرة.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

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