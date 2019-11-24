شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة فى شرق الكونغو تقل نحو 17 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب حاكم محلى إن طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا تحطمت صباح اليوم الأحد فى مدينة جوما فى شرق الكونغو الديمقراطية مما أسفر عن عدة وفيات.

وقال مكتب كارلى نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالى فى بيان إن الطائرة التابعة لشركة بيزى بى تحطمت أثناء إقلاعها فى رحلة إلى مدينة بينى. ولم يتضح بعد عدد الوفيات.