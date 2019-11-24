شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر من وسط البلد حتى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” اليوم الأحد، انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.

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وانتظمت الحركة المرورية في الاتجاهين أعلى كوبري أكتوبر، من مطلع الكوبري أمام القادم من منطقة الإسعاف، متجهًا إلى منطقة الدقي والمهندسين، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري.

كما انتظم المرور أعلى الكوبري أمام القادم من منطقة العجوزة والزمالك، متجهًا إلى منطقة وسط البلد، وميدان رمسيس.