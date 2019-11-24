شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات الإيرانى يعتذر عن انقطاع خدمات الإنترنت خلال الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، الاعتذار للشعب الإيرانى إزاء قطع الانترنت والمشاكل الناجمة عن ذلك خلال الاسبوع الماضى، عقب اندلاع موجة احتجاجات ضد قرار الحكومة بزيادة سعر البنزين.

وقال آذري جهرمي في مقطع فيديو،"قطع شبكة الانترنت العالمية قد خلق الكثير من المشاكل في حياة المواطنين الإيرانيين، إنني مطلع على ذلك من خلال الاتصالات الكثيرة التي تلقيناها خلال الأسبوع الاخير".

وأضاف، هناك مواطنون لم يكونوا على علم بأعزائهم في إيران وطلبة وأساتذة جامعيين حرموا من الوصول إلى المصادر العلمية العالمية، كما أن بعض شركات الإستيراد والتصدير لحقت بها أضرار مادية خلال هذه الفترة.

وبرر وزير الاتصالات قطع الانترنت قائلا: "إن المسئولية الحساسة المتمثلة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد هي على عاتق المراجع الأمنية العليا، حيث اتخذ قرار تقييد الانترنت للحفاظ على استقرار المجتمع، وتم إبلاغه للشركات المشغلة لخدمات الانترنت، وإنني بصفتي وزيرا للاتصالات كنت احمل هاجس توفير الإمكانية للجميع للتمتع بالإنترنت والاعمال المعتمدة التي تجري عبر الانترنت، وأعتقد أن الحياة من دون الاجواء الافتراضية والشبكة العالمية غير ممكنة".

وأشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا: إنه بهدف التبادل الحر للمعلومات والحيلولة دون حدوث خلل في انشطة الصحفيين فقد وفرنا امكانية وصول عدد كبير منهم للإنترنت كما ان غالبية مكاتب وكالات الانباء والمواقع الخبرية والصحف قد وفرنا لها امكانية الاتصال بالانترنت".

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وأوضح أنه في مرحلة تالية وبهدف عدم حدوث خلل في الاعمال والحاجات الأولية للإيرانيين فقد تم اتخاذ خطوات كي تواصل البنوك انشطتها كالمعتاد.

وقال "وزارة الاتصالات بذلت جهودا كبيرة في مجال البنية التحتية للشبكة الوطنية للمعلومات والتي تهدف للحفاظ على مصالح الشعب في مثل هذه الظروف وليس قطع الاتصال مع الشبكة العالمية".

وأضاف، "أجريت الكثير من المتابعات للعمل عبر ازالة القيود على اعادة الانترنت الى حياة المواطنين، ومنذ الساعة الاولى لفرض القيود اجريت المتابعات شخصيا وتم ربط الشركات والجامعات والدوائر ومكاتب الخدمات العامة بالإنترنت منذ الخميس الماضي وتم السبت اعادة خدمة الانترنت للهواتف الارضية وأن المتابعات مستمرة في التعامل المستمر مع المراجع الامنية".

وقال إنني بصفي عضوا في الحكومة والدولة أقدم اعتذاري للشعب ازاء جميع المشاكل خلال فترة قطع الانترنت ولن أتوانى لحظة في أداء مسئولياتي.

يذكر أن الولايات المتحدة، فرضت الجمعة الماضية، عقوبات على جهرمي، بحسب اعلان وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك علي خلفية حجب خدمة الإنترنت، علي مدار الايام الماضية اثر احتجاجات عمت المدن الايرانية منذ اسبوع بسبب رفع أسعار الوقود.