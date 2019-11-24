شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين إثر إطلاق الاحتلال قنابل غاز بمحيط مجمع مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها، إصابة عشرات الفلسطينيين بسبب إطلاق الاحتلال قنابل غاز فى محيط مجمع مدارس جنوب الخليل. وفى وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن مئات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين فى البلدة القديمة من مدينة الخليل، وتحديدا فى مناطق السهلة وحاجز أبو الريش وحارة الجعبرى والمنطقة الجنوبية من المدينة. Advertisements

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