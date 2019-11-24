شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «بدر» يستجيب لمطالب طلاب المدارس لزيارة مشروعات المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب جهاز تنمية مدينة بدر، لمطالب طلاب عددٍ من المدارس، لتعريفهم على إنجازات الدولة والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وما تقدمه المدينة من خدمات ومشروعات، وذلك في إطار بث روح الانتماء للوطن بين الطلاب.

صرح بذلك المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مضيفاً أن الطلاب قاموا بالمرور على عددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، وسادت البهجة والفرحة الطلاب، وأشادوا بالانجازات التي تتم بالمدينة.

وأضاف المهندس عمار مندور أن الطلاب أجروا عدة حوارات مع مسئولي المشروعات والشركات المنفذة، وناقشوا بعض المشكلات والاقتراحات وما يتمنونه لمستقبل مدينتهم لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها، مشيراً إلى أنه تم تكريم وتوزيع شهادات تقدير للطلاب المتفوقين، تقديراً من جهاز المدينة لتفوقهم، ولبث روح المنافسة والتميز بين الطلاب.

جهاز مدينة بدر يستجيب لمطالب طلاب المدارس لزيارة المشروعات المختلفة بالمدينة