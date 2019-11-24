شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 300 عامل بالدقهلية للتحقيق بسبب التقاعس عن العمل والانصراف مبكرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، 300 من العاملين ومسؤولي الحضور والانصراف بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب، للتحقيق بسبب التقصير في أداء العمل والانصراف مبكرا في وقت العمل الرسمى.

جاءت القرارات من خلال توصية من لجان الإدارة العامة للمتابعة بعد المرور الميدانى على عدد من الوحدات المحلية ومراكز الشباب والوحدات الصحية خلال الأسبوع الماضى، وشملت مراكز بلقاس، شربين، أجا، ميت غمر، طلخا، منية النصر، بني عبيد، دكرنس، الجمالية، ميت سلسيل، السنبلاوين، تمي الأمديد، نبروه، المطرية، المنصورة والمنزلة.

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وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ اللازم حيال التحقيق مع حالات الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي بالوحدات الصحية وعددهم 148 موظفا، وإجراء التحقيق مع مسؤولي الدفاتر بوحدة طب الأسرة بالديسة التابعة للإدارة الصحية ببني عبيد لعدم الشطب على حالات الغياب، وبالكفر الجديد التابع للإدارة الصحية بميت سلسيل، ومكتب صحة المنزلة لوجود سجل التحركات غير مختوم ولا يوجد به ترقيم.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة ميت غمر باتخاذ اللازم حيال وجود اشغالات وباعة جائلين وتكاتك أمام مدخل المستشفى الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة دخول سيارات الإسعاف والمرضى إلى المستشفى.

كما قرر المحافظ إحالة 127 من العاملين بالوحدات الصحية، بتلك المراكز وموظف واحد من العاملين بإحدى الجمعيات الزراعية، و15 من العاملين بمراكز الشباب، و6 من العاملين بالوحدات المحلية القروية لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، وترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية.

وأكد بيان صحفى للمحافظة أن الإدارة العامة للمتابعة تستهدف وبناء على تعليمات المحافظ كل أسبوع أحد القطاعات سواء «الصحة، أو التعليم، أو الشباب والرياضة، أو الجمعيات الزراعية»، وغيرها من القطاعات لمتابعة مدي انتظام العمل بها وتواجد الموظفين في أعمالهم خلال أوقات العمل الرسمية، وخاصة يومي الجمعة والسبت، للتأكد من وجود الموظفين المكلفين بالنوباتجية خلالها وذلك تحسبا لأي ظروف طارئة وضرورة تواجد الموظف في عمله، ولاعتقاد البعض أنه لا يوجد أي متابعة في هذين اليومين.