شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيوم الجديدة» يشُن حملة لإزالة التعديات على مساحة 6300م2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، شن حملة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة 6300م2 تقريباً بمنطقة الامتداد الغربي للمدينة، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

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وقال صميدة إن الحملة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض، وأسفرت عن إزالة بنايات عشوائية، وزراعات في المهد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة، وتم التشديد على مرتكبي التعديات بعدم العودة مرة أخرى، حيث تجهض تلك التعديات الجهود المبذولة في استكمال وتنمية المدينة، وخاصةً مشروع الإسكان الاجتماعي.

في سياق آخر، صرح رئيس الجهاز بأنه تم بيع محلين تجاريين وصيدلية منشأة حديثا بالحي الثالث بقطاع ابني بيتك بالمدينة، بمساحات تتراوح بين (15م2: 30م2) للمحلين، بأنشطة مختلفة، ومساحة (31م2) للصيدلية، وذلك في مزاد علني لزيادة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأضاف صميدة أن سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية وصل إلى 17 ألفًا و700 جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالمحل بنشاط «كافتيريا» إلى 12 ألف جنيه، وسعر المتر مربع لمحل بنشاط «سوبر ماركت» إلى 13 ألف جنيه تقريبا.