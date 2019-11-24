شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الجديدة» توضح شروط تقنين أوضاع المخالفين لقانون البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب جهاز مدينة القاهرة الجديدة المواطنين المخالفين بسرعة التقديم لتقنين الأوضاع عـن المخالفات البنائية، طبقاً لقانون التصالح رقم (17) لسنة 2019، لافتا إلى أن بعد الانتهاء من مهلة التقدم للتصالح سيتخذ جهاز المدينة كل إلإجراءات القانونية ضد المخالفين والذين لم يقننوا أوضاعهم.

وأشار الجهاز، في بيان صحفي، الأحد، إلي أنه فى ضوء قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 والصادر بتاريخ 8/4/2019 والخاص بالتصالح على بعض المخالفات البنائية، فإنه يمكن التصالح على المخالفات البنائية في حالتين الأولى المتعلقة بمخالفات التجاوز فى مسطح غرف السطح عن المسموح به، بشرط أن يكون النشاط المخالف بتلك الغرف بنفس النشاط الأصلي لقطعة الأرض وكذا شريطة توفير أماكن انتظار للسيارات لكامل المبنى المخالف داخل حدود قطعة الأرض، وذلك طبقاً لأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض.

وأضاف الجهاز أنه يمكن التصالح أيضا في مخالفات تغيير النشاط لجزء من البدروم عن النشاط المسموح به «جراج»، بشرط أن يكون النشاط للجزء المخالف بالبدروم بنفس النشاط الأصلي لقطعة الآرض، وكذا بشرط توفير أماكن انتظار للسيارات لكامل المبنى المخالف داخل حدود قطعة الأرض، وذلك طبقاً لأحكام كود الجراجات فى الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، وتقديم المالك تعهد بأنه المسؤول عن صرف البدروم دون مسؤولية على جهاز المدينة.