شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زحام مرورى بسبب انقلاب مينى باص فى نفق السلام وإصابة 4 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب مينى باص داخل نفق السلام، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور من السلام حتى العاشر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى نفق السلام بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.