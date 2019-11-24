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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زحام مرورى بسبب انقلاب مينى باص فى نفق السلام وإصابة 4 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى نفق السلام بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حادث تصادم (1)
حادث تصادم (2)
حادث تصادم (3)
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