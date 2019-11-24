10 معلومات عن الشيخ الحصرى بذكرى رحيله.. إذاعة القرآن الكريم افتتحت بثها به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم الأحد 24 نوفمبر، الذكرى الـ 39 على رحيل الشيخ محمود خليل الحصرى، شيخ عموم المقارئ المصرية، ورئيس لجنة تصحيح المصاحف الأسبق. الخليج 365 يقدم فى النقاط التالية أبرز المعلومات عن الشيخ محمود خليل الحصرى فى ذكرى رحيله:

ولد الشيخ محمود خليل الحصرى فى قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بالغربية فى 17 سبتمبر من عام 1917. أتم تجويد القرآن وهو في الثامنة من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وأخذ شهاداته في علوم القراءات. افتتحت إذاعة القرآن الكريم بثها الإذاعي بتلاوته وظلت تقتصر على صوته منفردا حوالى 10 سنوات. تم تعيينه في عام 1960 شيخ عموم المقارئ المصرية، ثم خبيرًا بمجمع البحوث الإسلامية . كما تم تعيينه رئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف. فى عام 1961 كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم براوية حفص عن عاصم، ثم سجل القرآن برواياته المختلفة. فى عام 1967 انتخب الشيخ محمود خليل الحصرى، رئيساً لاتحاد قراء العالم. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم. أوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير بعد أن شيد مسجدين ومعهد أزهرى. توفى الشيخ محمود خليل الحصرى، فى مثل هذا اليوم 24 نوفمبر 1980. الخليج 365 يقدم فى النقاط التالية أبرز المعلومات عن الشيخ محمود خليل الحصرى فى ذكرى رحيله:

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