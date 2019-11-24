شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق السويس الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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