شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالإسكندرية: تطبيق نظام "التذكرة الإلكترونية الموحدة" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس على صقر مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية، على أنه جار تطبيق نظام التذكرة الإلكترونية قريبا.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن تطبيق التذكرة الإلكترونية سوف يتم تدريجيا، حيث سيتم فى البداية عمل المحصل بجانب التذكرة الإلكترونية، لسهولة التعامل مع المواطنين، وحل أى مشكلة تطرأ فى بداية التطبيق العام للنظام، وذلك مع إحدى الشركات الكورية، موضحا أن نظام التذكرة الموحدة يتيح للهيئة بالإسكندرية عدة ميزات منها حصر عدد الركاب من خلال عدد التذاكر التى تم تسجيلها، وكذلك إعادة توزيع السيارات وعربات الترام فى الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وفقا لكثافة بيع التذاكر على أحد الخطوط.

من جهة أخرى، أشار المهندس على صقر، إلى أن هناك منحة كورية للتعامل بنظام الكارت الموحد، وهو نظام يتيح التعامل مع كافة وسائل المواصلات، من خلال شحن الكارت بطريقة معينة واستخدامه فى أكثر من وسيلة مواصلات، لافتا الى أنه سيتم وضع نظام يتناسب وطبيعة مصر.

وحول تطوير غرفة التحكم فى الهيئة، قال المهندس على صقر، إن الهيئة قامت بتزويد كافة الأسطول بها بتقنية التتبع لمتابعة الحركة، حيث يتم من خلال غرفة التحكم متابعة لكل منطقة تشغيل وذلك بعد مد كل وحدة من مركبات الهيئة بجهاز التتبع، لتحديد مكانها والتدخل فى حالة وجود عطل أو توقف، و كذلك تغيير خط السير فى حالة وجود طوارئ أو صعوبة فى استكماله، مشيرا إلى أن تقنية التتبع تحقق رقابة على الخدمة بما يعد طفرة جديدة فى الهيئة العامة للنقل العام بالاسكندرية ، يتيح تقديم أفضل خدمة للجمهور.