شكرا لقرائتكم خبر عن مزق دفاترك القديمة.. سجلات إلكترونية لشهادات الثانوية والدبلومات منذ 1970 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة العامة للامتحانات قررت ميكنة وفهرست سجلات استخراج الشهادات العامة للخريجى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، منذ عام 1970 حتى عام 2001، موضحة أن ما بعد 2001 مميكن وجاهز لجميع الخريجين بشكل إلكترونى.

وأضافت المصادر يأتى فى إطار التحول الرقمى وسرعة أداء خدمة مميزة وسريعة للجمهور، موضحة أن الدفاتر والسجلات التى بها بيانات خريجين سيتم وضعها على أجهزة الكمبيوتر حتى يسهل على موظفى الإدارة العامة للامتحانات وأيضًا متلقى الخدمة من الخريجين القدامى.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك شركة تنفذ ما تقوم به الإدارة العامة من رفع البيانات ووضعها على أجهزة وميكنتها، موضحة أن بيانات المتقدم تظهر الاسم ورقم الجلوس والمديرية التابع لها، مؤكدة أن هذه الخطوة سوف تلغى وتمزق الدفاتر القديمة التى تحتوى على بيانات الخريجين القدامى.

وأوضحت المصادر، أنه يقود هذه الخطوة مديرة الإدارة العامة للامتحانات خالد عبد الحكم، وسيتم العمل عليها حتى انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة.