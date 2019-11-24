"مصطفى" يطلب تطليق زوجته: "بتهتم بالمكياج وشكلها أكتر مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "مصطفى. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالب فيها بخلع زوجته، مبررًا طلبه: "بتهتم بمكياجها ومظاهرها وأنا أخر اهتماماتها".

"حاسبتها بالجنيه زعلت وسابت البيت وعايزة تخليني امشي بمزاجها وتصرف مرتبي على مكياجها"، قالها الزوج في دعواه التي حملت رقم 240 لسنة 2019، ضد زوجته "ه. ح"، قبل أن يضيف: "طلعت طمعانة في فلوسي ومحبتنيش أصلا".

يروي الزوج اللحظات الأولى من زواجهما: "عشت معاها أجمل أيام حياتي، لتظاهرها أمامي بالحب والالتزام الديني والأخلاقي، قائلًا: "لكنها لم تهتم إلا بمظهرها وشكلها أمام لناس ولم تنظر لزوجها، وتواجدنا بمجتمع شرقي له عادات وتقاليد لابد من تطبيقها، لذلك قررت الانفصال عنها بكل الطرق".

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وعن اليوم الذي قرر فيه الانفصال، أوضح "مصطفى": "ذهبنا للتسوق بمول مشهور بعدما قمت بالحصول على راتبي الشهري، وبعد ساعات قليلة من التسوق لم تجلب زوجتي مستلزمات للمنزل، بل كل ما يهمها هو اصطحابها لمستلزمات التجميل الجديدة والغالية، انتظرت حتى انتهت من تلك التفاهات ونصحتها بترجيع معظمهم لعدم دفعي حقهم لكنها رفعت صوتها وتركتني وذهبت لمنزلنا".

وقال مُقيم الدعوى: "قمت بجلب بعد مستلزمات المنزلية وبعد العودة فوجئت بزوجتي تطالبني باستلاف مبلغ مالي وهي باكية لشراء مستلزمات تجميل، رفضت إعطائها المال وتركتها، وبعد عودتي من عملي في اليوم التالي، وجدتها عند أسرتها"

وأشار الزوج إلى أنه حاول إرضاء زوجته كثيرًا، وإعادتها للمنزل، إلا أنها صممت على الاستمرار في منزل أسرتها، لذلك لجأ إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى قضائية طالب فيها بتطليق زوجته للضرر، ولا تزال منظورة حتى الآن.