أخبار مصر | "الجباريد" تمنع تشغيل القطارات الدورين في الخطوط القديمة للسكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجباريد" تمنع تشغيل القطارات الدورين في الخطوط القديمة للسكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن ما يمنع استخدام العربات الدورين في القطارات على خطوط السكك الحديد في مصر، هي "الجباريد" ومنسوب ارتفاعها، كخطوة ضمن ما تقوم به الوزارة من خطة الشاملة لتطوير منظومة السكة الحديد، وفي محاولة لاستيعاب كثافات الركاب المتزايدة.



وأضاف رسلان في تصريحات خاصة للفجر، أن هذه الجباريد لها ارتفاعات ثابتة بالنسبة لكباري النيل، على السكة، مثل كوبري إمبابة كوبري النيل في كفر الزيات وكوبري النيل في نجع حمادي، وغيرها من الكباري التي تم تصميمها على السكة في مصر، وتم تحديد قياساتها من الطول والعرض والارتفاع.



وأوضح رئيس الهيئة أن العربات الدورين أيضا لها ارتفاعات أعلى من ارتفاعات الجباريد، ولها منسوب أقل من مستوى الرصيف في المحطات.



مؤكدا على انه سيتم مراعاة استخدام القطارات ذات العربات الدورين في الخطوط الجديدة المزمع إنشاؤها، مثال القطار فائق السرعة بطول 500 كم من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، والذي تشارك الهيئة فيه إبداء الرأي الفني، والذي من المقرر أن يتم تنفيذه على عدة مراحل، وتقدم له تحالفين إحداهما يضم 5 شركات والآخر 4 شركات، على أن تبت فيه وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق ووزارة الإسكان.