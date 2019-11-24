شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد:طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 26

بلطيم 14 25

مطروح 11 26

السلوم 12 26

سيوة 11 27

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 09 23

رفح 09 23

رأس سدر 14 25

نخل 03 21

نويبع 18 24

طابا 15 22

كاترين 05 21

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 27

الفيوم 12 25

بنى سويف 11 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 27

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 15 27

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

حلايب 22 26

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رأس حدربة 22 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 29

المدينة 17 28

الرياض 14 22

المنامة 21 25

أبوظبى 20 26

الدوحة 20 26

الكويت 13 25

دمشق 02 17

بيروت 17 22

عمان 05 17

القدس 09 18

غزة 12 22

بغداد 08 23

مسقط 20 26

صنعاء 09 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 12 19

تونس 13 18

الجزائر 11 14

الرباط 08 19

نواكشوط 19 31



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 14

اسطنبول 12 18

اسلام اباد 10 21

نيودلهى 16 27

جاكرتا 24 33

بكين 05- 07

كوالالمبور 24 32

طوكيو 17 19

أثينا 12 18

روما 10 16

باريس 07 12

مدريد 07 11

برلين 04 09

لندن 09 12

مونتريال 02- 03

موسكو 09- 03-

نيويورك 03 07

واشنطن 01 11