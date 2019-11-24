شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد 7 موانع تحول دون الاشتراك بامتحانات الدبلومات والثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة موانع تحول للعمل والاشتراك فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، نسردها فى الخطوات التالية.

1ـ أن يكون المتقدم حاصلا على جزاء الحرمان من الامتحانات.

2ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات.

3ـ الإحالة فى جريمة تمس الشرف والأمانة.

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4ـ أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

5ـ ألا يكون محالاً للمعاش قبل انتهاء الدور الأول وألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

6ـ ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

7ـ ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين حتى الدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التى يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.