شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 10638 تلميذًا ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفرق الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة"، عملها بمدارس ومستشفيات محافظة مطروح، وتمكنت المبادرة حتى الآن من مسح 10638 تلميذاً، منذ بداية المبادرة التى تستهدف 30 ألف تلميذ فى 151 مدرسة بمحافظة مطروح.

وأوضح محمد مختار المسئول الإعلامى لصندوق تحيا مصر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم خلال عمل المبادرة بمحافظة مطروح، المسح الطبى لـ8638 تلميذًا والكشف على 4136 وعمل نظارات لـ1505 تلاميذ، وتحويل بعض الحالات لمستشفيات منذ إطلاق المبادرة فى 7 أكتوبر الماضى وحتى الأسبوع قبل الماضى.

وواصلت مبادرة "نور حياة" عملها بالتعاون مع مستشفى العلمين المركزى، خلال الأسبوع الماضى، بالكشف على 2000 طالب، على مدار 10 أيام، بالتناوب بين مدارس إدارة العلمين التعليمية، ليرتفع إجمالى من تم توقيع الكشف الطبى لهم وعمل نظارات إلى 10638 تلميذاً من إجمالى المستهدف وهو 30 ألف تلميذ.

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وكان صندوق تحيا مصر، قد أطلق القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتباشر عملها بالمدارس الابتدائية والكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية، وذلك فى إطار استئناف أعمال المرحلة الأولى من المبادرة فى 10 محافظات هى القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء الكشف الطبى على أكثر من 900 ألف تلميذ بالمحافظات العشرة وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020 من بينها 30 ألف تلميذ فى 151 مدرسة بمحافظة مطروح.

وجرى التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم، ومديريات وزارة الصحة، لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، وتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتوفير الدعم الفنى للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء، لتقديم النصائح الطبية التى تكفل تلافى الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.