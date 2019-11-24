شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية توجه خطابًا لـ"الدقهلية" بأسماء بعض القرى المخالفة للآداب العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النيابة الإدارية بالمنصورة خطابا رسميا لسكرتير عام محافظة الدقهلية ، بناءً على مذكرة من النيابة الإدارية ببلقاس تطالب فيه بتغيير أسماء بعض القرى التابعة لدائرة مركز بلقاس كون أن هذه الأسماء به دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق.

وأوضح المذكرة المقدمة من المستشار محمد الأدهم وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس، إلى وجود أسماء لبعض القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وطالب لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها.

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كما كشفت المذكرة والمرسل صورة منها للسكرتير العام بمحافظة الدقهلية، لبعض أسماء هذه القرى حال انتقال والحضور لمقر النيابة، وجود قرية على مدخل مدينة بلقاس تحمل اسم (أبوعرصة) وهو اسم ينافى الآداب العامة.

كما طالبت النيابة من قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس. وشملت المذكرة على بعض أسماء القرى والعزب والكفور الشاذة وكان من بينه (كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول)، والتى ارتات النيابة أن من شأن هذه الأسماء التسبب فى حرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء.

وانتهت المذكرة بالتوصية بمخاطبة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة تلك الأسماء وغيرها، وتغيير أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل أى دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة بنطاق مركز بلقاس، وكذلك مراجعة باقى أسماء القرى والكفور والنجوع بنطاق محافظة الدقهلية بالكامل، وتغيير الأسماء التى تحمل دلالات من شأنها أن تسبب حرجا للمواطنين.