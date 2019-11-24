لا تصل إلى عاصفة .. الأرصاد: أتربة ورمال مثارة بهذه المناطق الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الاحد، يشهد حالة من الاستقرار على كافة الانحاء.

وأضاف صابر لمصراوي، أنه يسود غد طقس خريفي معتدل نهارا على كافة الانحاء، بارد ليلا وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، لافتا إلى أنه تتكون شبورة مائية على بعض المناطق، تكون كثيفة بالقرب من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية.

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وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، أنه يشهد الاثنين المقبل، ارتفاع طفيف درجات الحرارة، بمقدار 3 : 4 درجاتن متأثرة بالغربيات القادمة من غرب البلاد "الصحراء الغربية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون مصاحبة ببعض الأتربة الرمال المثارة "لاتصل إلى عاصفة"، مؤكدا أنه سيتأثر بها مناطق غرب البلاد "مطروح، الفيوم ، سيدي براني" وكذلك شمال البلاد، وقد تصل إلى القاهرة.

تابع: " وتنشط الرمال المثارة على البحر المتوسط واضطراب، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة .