مصر | اليوم .. محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط وآخرين بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط وآخرين بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة "عماد.أ"، 43 سنة، مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط و"محمد.ع"، 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" و"خالد.أ"، 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت".

وذلك لاتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1 % من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 ألف و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة..بينما قدم باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها..

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافادت انه قد ورد إليها خطابا من مدير ادارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد مدحت فاروق خاطر وبأمانة سر سعيد عبد الستار

كشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج.. وتوصلت التحريات إلى انه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.