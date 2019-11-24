مصر | نشرة حوادث"الخليج 365": زوج يذبح زوجته بالهرم.. و الإبقاء على السفير القطري

بالأسماء.. إخلاء سبيل 35 متهما في "طلائع حسم الإرهابية"أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 35 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية

بـ"السيف".. زوج يقتل زوجته في الهرم

انتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة مسرح جريمة قتل زوج لزوجته بآلة حادة "السيف" وتقطيع جثتها بالهرم؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

القضاء الإداري يصدر حكمه في دعوى طرد سفير قطر من مصر

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

عدم قبول دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين فى مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو اى من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

