أنواع تراخيص مركز حماية البيانات الشخصية بالقانون الجديد × 8 نقاط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، فى مادته (26) التى وافق عليها مجلس النواب، أنواع التراخيص والتصاريح التى سيصدرها جهاز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه بموجب القانون.

ويصدر مركز حماية البيانات الشخصية، حسبما وافق مجلس النواب، التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

ويصدر مركز حماية البيانات حسب المادة (26) التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى: