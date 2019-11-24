شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: عقاب العابثين بمعدات القطارات أثناء سيرها الحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون السفر بالسكك الحديدية عقوبة أى شخص يعبث بمعدات السكة الحديد وقطاراتها بما يترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

ونص القانون على معاقبة العابث بمعدات القطارات وأجهزتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

كانت هيئة السكك الحديدية أكدت أنه تم التحفظ على رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجارى عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، وذلك بعد نزول راكبين اثنين من القطار أثناء سيره.

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وأوضحت الهيئة، فى بيان الاثنين الماضى، أنه أثناء مسير القطار قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بـ دفع قيمة الأجرة فامتنعا، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قام الراكبان بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال، فيما أصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس وكمسرى حادث قطار الإسكندرية لحين انتهاء التحقيق معهما فى النيابة العامة.

وتردد أن كمسرى القطار قام بفتح باب عربة القطار أثناء سيره، وطالب الراكبين إما بدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار أثناء سيره.