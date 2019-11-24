شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصادر لموارد نقابة المهندسين فى القانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى القانون.
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الإدارية وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة 25 ألف جنيه.
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهدايا وتبرعات.
5- حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6- حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتاكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون.
9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة.
10- جميع الموارد الأخرى المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة.
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