شكرا لقرائتكم خبر عن هل مريض القلب من ذوى الإعاقة؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض القلب التى تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية، وتكون العيوب فى هيئة ضعف فى عضلات القلب (FS أقل من 20%) (EF أقل من 40%) – وجود ضيق أو ارتجاع متوسط أو شديد في الصمامات – ثقوب أكبر من 5 مم في الجدار بين الأذينين أو بين البطينين – ضيق فى الشريان الرئوى أو الأورطى.
تشخيص طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل (موجات فوق صوتية على القلب – قسطرة تشخيصية الشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، إضافة حالات أخرى إلى فئة الإعاقة وفقا للتعريف الوارد بالمادة (2) من القانون.
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