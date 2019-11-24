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هل مريض القلب من ذوى الإعاقة؟.. القانون يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أنواع الإعاقات المختلفة، والأمراض التى بموجبها يندرج صاحبها تحت فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، وفيما يلى نرصد أمراض القلب التى بمقتضاها يكون الشخص من المخاطبين بهذا القانون:

 

أن يكون الشخص لديه أحد أمراض القلب التى تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية، وتكون العيوب فى هيئة ضعف فى عضلات القلب (FS أقل من 20%) (EF أقل من 40%) – وجود ضيق أو ارتجاع متوسط أو شديد في الصمامات – ثقوب أكبر من 5 مم في الجدار بين الأذينين أو بين البطينين – ضيق فى الشريان الرئوى أو الأورطى.
 

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التقارير الطبية المطلوبة:

 

تشخيص طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل (موجات فوق صوتية على القلب – قسطرة تشخيصية الشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة).

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، إضافة حالات أخرى إلى فئة الإعاقة وفقا للتعريف الوارد بالمادة (2) من القانون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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