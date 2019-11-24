شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تواصل الاستعداد لنقل 2850 موظفًا إلى العاصمة الإدارية فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر رفعية المستوى، إن وزارة العدل أوشكت على الانتهاء من تدريب موظفيها الذين من المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتوقع بدء تطبيقها فى الربع الثانى من عام 2020.

وأضافت المصادر، أن وزارة العدل تولى اهتماما كبيرا بملف نقل موظفيها للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية من خلال الوقوف على أخر الاستعدادات والترتيبات مع مساعدى وزير العدل لشئون الديوان العام والمكتب الفنى، وعدد من القطاعات المسئولين عن موظفى وزارة العدل.

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وتقوم وزارة العدل بإجراء اختبارات للموظفين الذين سيتم ترشيحهم للعمل بالعاصمة الإدارية، والذى يعتمد على معرفة مدى قدرتهم على التعامل بالنظام إلكترونى، فضلاً عن الخبرة والكفاءة ومهارة.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة عقدت دورات تدريبية للموظفين على الحواسب الآلية ونظام العمل الإلكترونى الذى سيتم تعميمه داخل المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية، لافتة إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تدريب الموظفين خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية من وزارة العدل بحسب خطة وزارة التخطيط للمشرفة على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ما يقرب من 2850 موظفا.