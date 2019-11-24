شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: 381 ألف زائر للمحميات الطبيعية خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير حكومي مقدم من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، نتائج تنفيذ برنامج الحكومة الموضوع عن الفترة من (2018 /2022) فى القطاع، وفى مقدمتها بلوغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى مارس 2019 ما يزيد عن 381 ألف زيار متجاوزاً مستهدف البرنامج للعام المالى 2018/2019.

وأشار التقرير الحكومي إلى توفيق أوضاع نحو 90 نموذجا مطورا لمكامير الفحم النباتى ليصل إجمالى عدد النماذج المطورة 145 نموذجا، بالإضافة إلى 7 مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط.

ونوه التقرير الحكومي، إلى خفض أحمال التلوث بمقدار 4789 طن / عام من الملوثات على المسطحات المائية المختلفة، بالإضافة إلى تجنب ما يزيد عن 27000 طن من الملوثات نتيجة منظومة قش الأزر، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة تربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الانفاق بالجيزة.

ولفت التقرير الحكومي، إلى تنفيذ 85 دورة تدريبة فى المجالات البيئة المختلفة بالإضافة إلى 1005 برامج لرفع الوعى البيئى.