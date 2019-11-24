شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: 381 ألف زائر للمحميات الطبيعية خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير الحكومي إلى توفيق أوضاع نحو 90 نموذجا مطورا لمكامير الفحم النباتى ليصل إجمالى عدد النماذج المطورة 145 نموذجا، بالإضافة إلى 7 مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط.
ونوه التقرير الحكومي، إلى خفض أحمال التلوث بمقدار 4789 طن / عام من الملوثات على المسطحات المائية المختلفة، بالإضافة إلى تجنب ما يزيد عن 27000 طن من الملوثات نتيجة منظومة قش الأزر، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة تربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الانفاق بالجيزة.
ولفت التقرير الحكومي، إلى تنفيذ 85 دورة تدريبة فى المجالات البيئة المختلفة بالإضافة إلى 1005 برامج لرفع الوعى البيئى.
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