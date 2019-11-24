شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن عن صرف 90% من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يجرى صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد سلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث جرى تسليم الدفعة الأولى من المرحلة السادسة لـ250 سيارة متنقلة حمولة واحد طن للسيارة، لافتًا إلى أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد القتاح السيسى، بتوفير فرص عمل للشباب تم تسليم الدفعة الأولى من المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذه المرحلة تتضمن 1000 سيارة متنقلة لطرح السلع الغذائية فى القرى والنجوع بأسعارمخفضة، وكذلك طرح السلع فى المناطق التى لا يتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، وجرى عمل الإجراءات الإدارية لدراسة الطلبات، لافتًا إلى أن هذه السيارات توفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل على كل سيارة اثنين من الشباب منهم سائق وموزع للسلع، بجانب أن كل سيارة توفر أيضًا فرصتى عمل غير مباشرة للشباب.