شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شرطاً لتأسيس صيدلية طبقاً للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض من المواطنين، عن كيفية تأسيس صيدلية طبقاً للقانون، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم الشروط لتأسيس صيدلية.

1- لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدلتين (م 30 من القانون).

2 - لا يعطى الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى يكون مضى على تخرجه عام على الأقل تم فيه زاول المهنة (م 30 من القانون) .

3- يعفى من المدة الصيدلى الذى ألت إليه الصيدلية بالميراث أو الوصية (م 30 من القانون).

4- يجوز الترخيص بصيدلية لصيدلى موظف حكومى (م 30 أيضا).

5- أن تكون المسافة بين الصيدلية التى ستقوم بفتحها وأقرب صيدلية لا تقل عن مائة متر.

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6- أن تكون مساحة الصيدلية لا تقل عن 25 مترا مربعا، وألا يقل الارتفاع عن 2.6 متر فى جميع أجزاء الصيدلية.

7- أن تكون الصيدلية مرتفعة عن مستوى الأرض، أو الرصيف.

8- ينبغى ألا تقل التهوية المتعلقة بالصيدلية عن سدس المساحة الكلية ويتوافر بها كافة المرافق سواء الكهرباء أو الماء.

9- أن تصمم رسم كروكى للصيدلية، يُبين أبعادها الهندسية، ويُبين المسافة بينها وبين الصيدلية القريبة منها.

10- ينبغى أن يتوفر تصميم يحتوى على تقسيم المكان، والنوافذ الموجودة به، والأماكن المخصصة للتهوية .

11- لا تغطي أرضية الصيدلية بأي مواد قابلة للاشتعال (خشب – بلاستيك).

12- ينبغي أن يتم تشطيب الصيدلية بما يتناسب مع استيعاب الأدوية ومستحضرات التجميل.