أخبار مصر | اليوم.. 'أخبار اليوم' تستضيف ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مؤتمر الشأن العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'أخبار اليوم' تستضيف ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مؤتمر الشأن العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتدى أخبار اليوم للسياسات، اليوم الأحد، ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام الذي تُعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية، وبالتنسيق مع الكاتب والصحفي ياسر رزق رئيس منتدى أخبار اليوم للسياسات، بما يضم من قامات فكرية ووطنية.

وتعقد الجلسة الحوارية النقاشية بمقر المنتدى في السادسة من مساء اليوم، بقصد الوصول إلى وضع رؤية مشتركة وتصور وطني لجلسات المؤتمر.

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وكانت جريدة الجمهورية، استضافت الخميس 14 نوفمبر، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بعنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأدار الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما حضرت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكُتاب.