أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن عن دورة جديدة في مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن عن دورة جديدة في مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن تنظيم ورشة تدريبية جديدة حول: "مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الالكترونية""

وقالت اللجنة في بيان لها، إن محاور الورشة تدور حول:

• خصائص الكتابة للمواقع الإلكترونية.

• كتابة الأخبار والتحقيقات والحوارات للمواقع الإلكترونية.

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• شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في المواقع الإلكترونية.

• توثيق المحتوى الوارد من شبكات التواصل الاجتماعي.

• التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للمحتوى الإلكتروني.

وأضافت أن من يقوم بالتدريب في هذه الورشة، الصحفي والمدرب محمد عبدالله، والمصور الصحفي مجدي إبراهيم.

تعقد الورشة يومي السبت والأحد 7- 8 ديسمبر 2019 من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، ويحصل المشارك في نهاية الورشة علي شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، ويسدد المشارك مبلغ 100 جنية بخزينة النقابة، ويبدأ الحجز اعتبارًا من غدٍ الإثنين 25 نوفمبر 2019، لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالطابق السابع بمقر النقابة.