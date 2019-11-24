أخبار مصر | رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة الشائعات التي تتردد عن تعرض مصر لأعاصير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "صابر"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر لن تتعرض لأي أعاصير من قبل وذلك؛ لأن الأعاصير لا تحدث إلا فى المحيطات بينما مصر واقعة بين بحرين مغلقين والبحر المغلق لا يحدث به أى أعاصير

وتحدث القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن الإعصار "ميديكين"، موضحا أنه مجرد منخفض عادى كانت قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عنه قبل حدوثه بأسبوع لتخرج وكالة ناسا بعدها بعده أيام لتؤكد ولكن بشكل غير صحيح نسبيا، فقد أعلنت عن وصول إعصار إلى مصر من قبرص والأرصاد أعلنت أنه مجرد منخفض عادى وذلك لسببين أن سرعة الأعاصير عالية جدا ولو كان إعصار لقضى على الأخضر واليابس بمصر "لقدر الله"، والسبب الثانى البحار المغلقة لا يحدث بها أى أعاصير.