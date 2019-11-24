وفقًا لنص اللائحة الداخلية.. كيف نظم البرلمان إجراء التعديل الوزارى؟

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الفرع الثانى: إجـــراء تعديل وزارى
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
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