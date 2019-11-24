شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا لنص اللائحة الداخلية.. كيف نظم البرلمان إجراء التعديل الوزارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الأنباء المتداولة عن احتمالية إجراء تعديل وزارى وشيك، يستعرض ”الخليج 365” كيف نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراء تعديل وزارى، باعتبار عرضه على البرلمان جزءًا لا يتجزأ من اكتماله.ويستعرضه ”الخليج 365” على النحو التالى:

مادة 129: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.